В Киеве жители двух многоэтажек перекрыли проезд на Харьковском шоссе - левый берег столицы в пробках (фото, видео)

Еще вчера жители так называемых «домов Войцеховского», которым отключили электричество, перекрыли Харьковское шоссе. Забастовка продолжалась всю ночь, пока двое представителей пошли на переговоры в ДТЭК.

Со вчерашнего вечера киевляне бастуют из-за отключения от электроснабжения двух так называемых «домов Войцеховского», расположенных по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А.

Как сообщает «Громадське», митингующие пропускают только кареты скорой и трамваи, иногда — легковые автомобили со стороны Дарницкой площади.

Жители домов не планируют прекращать акцию до возвращения электроэнергии. Один из митингующих Вадим Нагорный вместе с председателем ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) сегодня утром пошли на переговоры с компанией-поставщиком электроэнергии ДТЭК. По словам Нагорного, дом отключили именно за долги «ДТЭК Киевские электросети» в размере 2,7 миллиона гривень.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, из-за митинга заблокировано движение автобусных маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115. Работа автобусов организована: автобус № 45 от Дарницкой пл. до ст. м. «Дарница»; автобус № 42 - до ул. Митрополита Шептицкого; автобус № 51 до ст. м. «Лыбидская»; автобус № 63 до ст. м. «Лесная»; автобус маршрута № 115 до Контрактовой пл. С ул. Привокзальной автобус № 45 едет до просп. Григоренко, № 51 - ст. м. «Красный хутор», № 63 - ул. Привокзальная - ст. м. «Красный хутор».

Как сообщал УНИАН, 3 августа 2017 года жители «новостроек Войцеховского» перекрывали движение транспорта на Харьковском шоссе из-за проблем с электро- и водоснабжением в их домах. В результате переговоров с участием жителей, властей и «Киевэнерго» было достигнуто соглашение о возобновлении электроснабжения в проблемных домах.

Советник Киевского городского головы, народный депутат Дмитрий Белоцерковец объяснил, что из семи проблемных домов микрорайона пять не введены в эксплуатацию, а два введены "фиктивным способом" через решения судов до 2014 года.

По словам Белоцерковца, проблема с этими домами состоит из двух факторов: накопленных многомиллионных долгов за электричество по коммерческому тарифу, из-за которых «Киевэнерго» начало процесс отключения энергоснабжения, и недостроенной системы электроснабжения.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев тогда сообщил, что достигнута договоренность решить в ближайшее время вопрос о реструктуризации долгов за услуги водо- и электроснабжения. Представитель городских властей подчеркнул, что КГГА готова идти навстречу обманутым жителям, но и от них власти нужна готовность организоваться, сотрудничать и выполнять договоренности.

30 октября 2018 года от электроснабжения были отключены два дома, расположенных по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А.

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Как сообщили в пресс-службе Чао «ДТЭК «Киевские электросети», сооружения обслуживает ООО «Дом-сервис 19», накопило задолженность в сумме свыше 2 млн грн перед «ДТЭК «Киевские электросети» за уже потребленную электроэнергию.

Справка УНИАН. 25 октября 2016 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу против киевского застройщика Анатолия Войцеховского. Следствием установлено, что Войцеховский в соучастии с другими лицами в 2004-2013 годах приобрел доли в уставных капиталах ряда предприятий, некоторые из которых в 2014 году были переоформлены на подставных лиц. С помощью этих предприятий преступная группировка самовольно захватила земельные участки под строительство 40 объектов. Также установлены неоднократные факты повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам. Отдельные объекты строительства, которые были введены в эксплуатацию на основании поддельных решений судов, незаконно регистрировались в Государственном реестре недвижимого имущества. В частности, установленные нарушения имели место при строительстве ЖК «Жемчужина Троещины» на ул. М. Закревского, 42А, БЦ «Доминион де люкс» на ул. Ушинского, 40, ЖК «Мега Сити» на ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А, ЖК «Сосновый бор» (квартал ул. Олевской, Клавдиевской, Бахмачской).