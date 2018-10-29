В лесах Тернопольщины мать и сын замерзли насмерть в собственноручно построенном шалаше

На Тернопольщине в лесу и обнаружили тела матери и сына, которые умерли в собственноручно построенном шалаше.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, неподалеку от села Старый Вишневец Збаражского района мужчина обнаружил маму и родного брата без признаков жизни.

25 октября они вышли по грибы в леса и не вернулись. Младший сын знал, куда ушли его родные, как и то, что брат и мама могли остаться ночевать в лесу в оборудованном укрытии. Через сутки решил разыскать пропавших. Нашел их в собственноручно построенном шалаше мертвыми.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По словам правоохранителей, погибшие злоупотребляли спиртными напитками. На телах следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти - переохлаждение после употребления алкоголя. Несколько лет назад по этой же причине от переохлаждения умер еще один брат. Событие збаражские полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований.

Кроме этого в выходные близ села Звенигород Бучацкого района в лесопосадке местные жители обнаружили труп односельчанина. Они сразу вызвали правоохранителей. Неподалеку погибшего находился его автомобиль. Мужа осмотрел судмедэксперт подтвердил, что следов насильственной смерти нет. Предположительная причина – сердечный приступ. Окончательную причину смерти установят после вскрытия.

А у реки Жирак в селе Бережанка Лановецкого района местный мужчина обнаружил тело, изуродованное грызунами.

Правоохранители установили, что погибшая – жительница села Жуковцы 1974 года рождения. Она злоупотребляла спиртными напитками, вела бродячий образ жизни. Уже общаясь с жителями села стало известно, что женщину почти неделю не видели. Однако заявление о пропаже никто не писал, потому что она неоднократно исчезала.

На берегу, где нашли тело, лежали куртка, домашние тапочки, брюки женщины и пустая бутылка. Что стало причиной смерти установит судебный эксперт.