Во Львове водитель пытался проглотить документы и укусил полицейского (видео)

Во время проверки полицейские выяснили, что предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.

Во Львове водитель BMW нарушил ПДД и пытался съесть водительские права, когда патрульные начали проверять их в базе данных.

Как сообщает департамент комуникаций МВД, водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "Движение прямо" и совершил разворот на перекрестке.

"Водитель сразу признав свое нарушение передал документы инспекторам и объяснил, что спешит на крестины дочери. При вводе электронной постановления выяснилось, что на водителя оформляли протокол за управление в нетрезвом состоянии. Командир взвода начал проверять через дежурную часть не закончился ли срок лишения прав. Вдруг водитель вырвал свое удостоверение и начал убегать. В процессе задержания мужчина свернул в трубочку водительское удостоверение и сунул его в рот и пытался проглотить", - сказано в сообщении.

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Инспекторы попытались получить удостоверение изо рта, однако водитель укусил патрульного за палец. Позже водитель заявил, что проглотил документ, однако обмануть полицейских не вышло.

Во время проверки полицейские выяснили, что предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.

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