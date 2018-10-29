В Киеве мать утопила двоих своих детей в озере: женщине объявлено подозрение (фото, видео)

Прокурор внес в Дарницкий райсуд столицы ходатайство об аресте 36-летней женщины.

Матери двоих малолетних детей, тела которых утром 28 октября обнаружили в озере Серебряный кол возле станции метро «Осокорки» в Дарницком районе Киева, объявлено подозрение в умышленном убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Сегодня прокурор внес в Дарницкий райсуд столицы ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

Информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26 октября от их отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

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Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев - Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол и пыталась покончить с собой.

Правоохранители начали отработку территории вокруг озера и обнаружили в воде недалеко от берега носовой платок и несколько конфет, которые, вероятно, принадлежали пропавшим детям.

Утром следующего дня водолазы и сотрудники ГСЧС продолжили поиски и обнаружили тела утопленных детей.

В воскресенье, 28 октября, на месте трагической гибели мальчика и девочки с участием подозреваемой был проведен следственный эксперимент.

В рамках следствия будут назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза для установления вменяемости женщины. До решения вопроса об избрании меры пресечения задержанная будет находиться в ИВС.