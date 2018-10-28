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Жестокое убийство детей в Киеве: фото, видео, подробности трагедии (18+)

14:03, 28 октября 2018
Происшествия
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В Киеве мать утопила двоих своих детей / dtp.kiev.ua

В сети опубликованы фото и видео с места убийства двоих детей в Дарницком районе Киева. Спасатели вытащили их тела из озера Серебряный кол.

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Стрим с места событий вел проект dtp.kiev.ua. Сообщается, что в убийстве малышей 5 и 6 лет созналась их мать - Катерина Бабкина 1982 года рождения. Женщина якобы и сама хотела утопиться, но не смогла.

Причиной убийства, как утверждается, стало то, что отец детей ушел из семьи и женился на другой. Подозреваемая работала в детском саду и ранее никогда не была замечена за употреблением алкоголя.

Просмотр фото- и видеоматериалов не рекомендуется несовершеннолетним и лицам с уязвимой психикой.

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

Напомним, столичные правоохранители обнаружили в озере в Дарницком районе тела двоих детей. В убийстве подозревают их мать – ее в неадекватном состоянии задержали неподалеку от Чернигова.

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Теги: #убийство#Киев