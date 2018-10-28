В Одесской области избили медиков скорой помощи, прибывших по вызову к пенсионерке

В городе Черноморске Одесской области сегодня, 28 октября, избили медиков скорой помощи, прибывших по вызову к пенсионерке.

Читайте такжеОтравились угарным газом: в Одессе нашли тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери

Как сообщили УНИАН в городском отделении полиции, ЧП случилось в 3.00, когда бригада «скорой помощи» прибыла по вызову, поступившему с адреса проспект Мира, 15-а.

«Звонивший на линию «103» сообщил, что требуется помощь пожилой женщине. При входе в жилище медиков набросился мужчина, как выяснилось, сын этой самой пациентки и стал наносить удары прибывшим по вызову медработникам», - рассказали в полиции.

Когда на место прибыли правоохранители, пришлось вызывать еще одну машину скорой помощи – как отмечается, серьезно пострадали фельдшер и водитель первой бригады. Их доставили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей головы.

Злоумышленника также конвоировали в больницу– для установления наличия в крови алкоголя.

«Подтверждено, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. После этого будет принято соответствующее правовое решение», - дополнили в полиции.

В ведомстве добавили, что установлено: напавший на медиков ранее отбывал срок в местах лишения свободы.