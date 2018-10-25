В пункте пропуска «Новые Яриловичи» задержали сутенера, который хотел вывезти трех девушек в Германию

Пограничники совместно с полицией задержали в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда местного жителя, который организовал вывоз в Германию трех гражданок Украины с целью их дальнейшей принудительной сексуальной эксплуатации.

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Об этом сообщил помощник начальника Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

По его словам, сообщника организатора преступной деятельности в дальнейшем задержали по месту жительства в г. Чернигове.

Слободян отметил, что в поле зрения оперативников попал один из злоумышленников еще летом текущего года.

«Злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле путем обмана загоняли жертв в долговую кабалу с последующей сексуальной эксплуатацией», - написал помощник руководителя ГПСУ.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли мобильные устройства, компьютерную технику и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Как отметил Слободян, злоумышленники задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.