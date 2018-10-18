Выбиты двери и окна: фоторепортаж из керченского колледжа после массового убийства
11:37, 18 октября 2018Происшествия
3656 0
Сейчас колледж оцеплен российскими правоохранителями, проводящими следственные действия.
В сети появились фотографии, сделанные с места происшествия в оккупированной Керчи - на них видно керченский колледж после массового убийства.
Сейчас колледж оцеплен российскими правоохранителями, проводящими следственные действия.
Читайте такжеКрики и паника: расстрел студентов в Керчи засняли на видео
Как сообщалось, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи