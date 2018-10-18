Выбиты двери и окна: фоторепортаж из керченского колледжа после массового убийства

Сейчас колледж оцеплен российскими правоохранителями, проводящими следственные действия.

В сети появились фотографии, сделанные с места происшествия в оккупированной Керчи - на них видно керченский колледж после массового убийства.

Сейчас колледж оцеплен российскими правоохранителями, проводящими следственные действия.

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Как сообщалось, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.