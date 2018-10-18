Опубликован список погибших при массовом убийстве в Керчи

Среди погибших студентов – 15 человек, взрослых – 5 человек.

В оккупированном Крыму опубликовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Всего погибли 20 человек.

Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения

Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения

Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения

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Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения

Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения

Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

Среди погибших студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.

В то же время, ранее сообщалось, что 11 погибших в колледже в Керчи были несовершеннолетними.

В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 20 человек.

Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.