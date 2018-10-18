Опубликован список погибших при массовом убийстве в Керчи
В оккупированном Крыму опубликовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже.
Всего погибли 20 человек.
Степаненко Сергей Александрович 2003 года рождения
Карымов Роман Валерьевич 1997 года рождения
Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения
Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения
Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения
Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения
Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения
Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения
Джураев Руден Ришатович 2001 года рождения
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Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения
Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения
Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения
Пипенко Данил Игоревич 2002 года рождения
Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения
Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения
Бакланова Анастасия Вячеславовна 1991 года рождения
Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения
Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения
Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
Среди погибших студентов – 15 человек, из них несовершеннолетних – 6 человек, взрослых – 5 человек.
В то же время, ранее сообщалось, что 11 погибших в колледже в Керчи были несовершеннолетними.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли 20 человек.
Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".
В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.