Спасатели продолжают фиксировать взрывы на арсенале возле Ични

Пожарной авиацией ГСЧС обеспечено тушение отдельных очагов пожара на технической территории арсенала.

По состоянию на 7:00 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Пожарной авиацией ГСЧС обеспечено тушение отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн).

Пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС осуществляется заправка водой пожарных танков Минобороны.

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«Согласно утвержденному Премьер-министром Украины Плану, пиротехнические подразделения ГСЧС приступили к очистке 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу. Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмирянка. Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпаса», – говорится в сообщении.

Всего к проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации привлечено около 1 тыс. человек и 212 ед. техники, в том числе от ГСЧС – 260 человек, 75 ед. техники и 2 самолета Ан-32П; Нацполиции – 482 и 68 ед. техники; Нацгвардии – 114 человек и 9 ед. техники; СБУ – 110 человек и 23 ед. техники; коммунальных служб – 46 человек и 38 ед. техники.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.