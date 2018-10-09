СБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на складе боеприпасов возле Ични

Управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности отрабатывает версию о возможной диверсии на военном складе возле Ични на Черниговщине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в связи с чрезвычайным происшествием вблизи поселка Дружба Ичнянского района на территории складских помещений в/ч А1479 Вооруженных Сил Украины на место прибыла следственно-оперативная группа Центрального аппарата Службы безопасности Украины и руководство Службы. Отмечается, что осуществляется комплекс неотложных следственных (розыскных) действий.

Читайте такжеЖурналист: взрывы в Ичне происшедшего из-за диверсии РФ и еще три больших арсенала находятся под угрозой

«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии. Также в рамках возбужденного военной прокуратурой уголовного производства по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины управление СБУ в Черниговской области будет осуществлять досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Интенсивность взрывов по состоянию на 7.00 составила 2-3 взрыва в секунду.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Эвакуированы около 12 тыс. лиц.

По фактам взрывов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).