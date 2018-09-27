Луценко анонсировал наказание "десятков должностных лиц" за взрывы в Калиновке

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие подходит к завершению.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что после пожара и взрывов на военном складе вблизи города Калиновка Винницкой области к ответственности будут привлечены "десятки должностных лиц".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал журналистам после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Следствие подходит к концу, там проходят экспертизы, но уже сегодня я могу официально заявить, что все возможные и невозможные нарушения и безопасности, в том числе пожарной безопасности, и доступа, и охраны, там были", - сказал Луценко.

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"Что касается ответственности, к ней будут привлекаться несколько десятков должностных лиц, и все зависит от скорости экспертиз", - отметил Луценко.

Также он сказал, что Министерство обороны вместе с Генеральным штабом должны "принять все меры для передислокации военного имущества и боезарядов в безопасные места".

"Насколько я знаю, этот вопрос рассматривался на Совете национальной безопасности и обороны. Соответствующие финансовые средства были выделены", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября 2017 года. Пострадали двое человек.