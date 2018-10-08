В Николаеве ночью стреляли в бизнесмена, пострадавший получил десятки ранений (фото)

На месте инцидента нашли более 20 гильз, у злоумышленников изъяли пистолеты и ружье.

В Николаеве правоохранители задержали двух мужчин, причастных к конфликту со стрельбой на проспекте Мира. В инциденте получил многочисленные ранения местный житель.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области, на месте происшествия нашли более 20 гильз.

Информацию о стрельбе правоохранители получили около 3:30 в ночь на 8 октября. На месте происшествия нашли самого 30-летнего потерпевшего и одного из участников конфликта, который имел при себе травматический пистолет «Форт». Вооруженного мужчину задержали, а пострадавшего госпитализировали.

Свидетели также указали полицейским марку авто, на котором уехали другие злоумышленники. Патрульные догнали автомобиль ВАЗ в районе зоопарка, в салоне находился только водитель. В авто правоохранители нашли два пистолета и помповое ружье, а также арматуру. Водитель также был задержан.

Оружие и изъятые с места происшествия гильзы направлены на экспертизу. Из показаний очевидцев известно, что в конфликте со стрельбой участие принимали участие около пяти человек. Полиция устанавливает и разыскивает других злоумышленников.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Двоих мужчин 30-ти и 35-ти лет, жителей Николаева, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. С ними сейчас работают следователи.

Как сообщает местное издание «Новости N», доставленного в больницу бизнесмена экстренно прооперировали. Врачи насчитали у пострадавшего около 20 ранений в конечности и грудную клетку, полученные от травматических и дробовых боеприпасов. Ранения в грудную клетку непосредственно угрожали жизни пациента, поскольку были проникающими.

Как сообщал УНИАН, 6 октября примерно в 23.00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в активиста общественной организации «Автомайдан Одесса».

В частности, на светофоре возле автозаправки Socar к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал автомобиль Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в машину активиста, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший получил огнестрельное ранение.

Полиция задержала двух подозреваемых и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.