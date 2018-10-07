Раненый в Одессе активист не имеет отношения к ВО «Автомайдан» - заявление организации

Отмечается, что вчерашнее нападение нельзя называть «нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием», поскольку нападение произошло из-за конфликта, связанного с «крышеванием» работы игровых автоматов.

Вчерашняя стрельба в Одессе на Люстдорфской дороге, во время которой мужчина получил огнестрельное ранение, связана с «бандитскими разборками».

Об этом сказано в официальном заявлении Одесского отделения Всеукраинского объединения «Автомайдан». В организации подчеркивают, что человек, на которого вчера вечером совершено нападение, и которого некоторые СМИ называют «активистом одесского автомайдана» не является членом Одесского отделения Всеукраинского объединения «Автомайдан».

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«Данный человек является приближенным к Евгению Резвушкину (лидеру организации «Автомайдан Одесса» - УНИАН). Он был исключен из организации (ВО «Автомайдан» - УНИАН) и внесен в опубликованный на ее официальном сайте Black List, в частности, из-за его желания превратить общественную организацию фактически в бандитскую группировку», - сказано в заявлении.

Отмечается, что вчерашнее нападение нельзя называть «нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием», так как нападение произошло из-за конфликта, связанного с «крышеванием» работы игровых автоматов.

«Вчерашнее нападение является исключительно разборками местных бандитов, которые не имеют ничего общего с деятельностью «Автомайдана» ни в Одессе, ни по всей Украине», – заявили в организации.

При этом подчеркивается, что этот случай также должен быть тщательно расследован, так как в противном случае местные элиты будут продолжать использовать данный криминалитет против настоящих активистов.

В организации считают, что обстрел автомобиля в упор очередной раз подтверждает, что ситуация в Одессе давно вышла из-под контроля правоохранительных органов и требует вмешательства руководства государства.

«Поэтому мы и в дальнейшем настаиваем на необходимости проведения внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины», - заявили в местном подразделении ВО «Автомайдан».

В Главном управлении Нацполиции сообщили, что конфликт произошел из-за одного из лотомаркетов, расположенном в Киевском районе Одессы.

Напомним, 13 марта 2017 года в Одессе была презентована региональная организация ВО «Автомайдан», которую возглавил Виталий Устименко. Глава всеукраинского объединения «Автомайдан» Алексей Гриценко тогда заявил, что Евгений Резвушкин, который возглавляет «ячейку (Автомайдан Одесса – УНИАН), попал в «черный список» после того, как он разгонял протестующих под зданием горсовета.

В свою очередь, в организации «Автомайдан Одесса» заявили, что их лидер - Евгений Резвушкин.

Как сообщал УНИАН, 6 октября примерно в 23.00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в активиста общественной организации «Автомайдан Одесса», которую возглавляет Резвушкин. В частности, на светофоре возле автозаправки Socar к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал автомобиль Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в машину активиста, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший получил огнестрельное ранение.

Полиция задержала двоих подозреваемых и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.