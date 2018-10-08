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Под Харьковом в туалете поезда обнаружили мертвого военного

15:36, 08 октября 2018
Происшествия
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Военный якобы пошел в уборную, где ему стало плохо / фото ЦТС

Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел вчера, 7 октября, около 10:35 на станции "Купянск-Узловой". По словам сослуживцев погибшего, старшина 59-й Гайсинской мотопехотной бригады возвращался из отпуска на место дислокации в Луганскую область.

По данным силовиков, житель Хмельницкой области 1970 года рождения пошел в уборную, где ему стало плохо. Спустя некоторое время железнодорожники нашли его мертвым.

Тело погибшего передали в морг, правоохранители сообщили о случившемся родственникам военного. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Броварах нашли повешенным 22-летнего офицера.

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Теги: #смерть#военный#тело#Харьковская область