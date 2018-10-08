В Броварах нашли повешенным 22-летнего офицера

Полиция расследует гибель офицера под Киевом как умышленное убийство.

Военная прокуратура расследует гибель 22-летнего лейтенанта Вооруженных сил Украины в воинской части в г. Бровары Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, 6 октября в 21:40 на территории военного городка в Броварах в боксе автомобильного парка, который не используется, было обнаружено повешенным тело офицера. «Предварительно установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части, погибший с 6 на 7 октября был назначен в суточный наряд помощником дежурного воинской части. Но 6 октября в 08:00 указанный военнослужащий не явился на развод суточного наряда, в связи с чем командованием воинской части были организованы розыскные мероприятия», - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что во время осмотра тела военнослужащего судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что смерть наступила вследствие механической асфиксии. Предсмертной записки не обнаружено. Тело погибшего доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы г. Киев.

По факту гибели офицера следователем Деснянского управления полиции ГУ НП в Киеве в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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