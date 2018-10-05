Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в масштабное ДТП, есть погибшие (видео)
16:41, 05 октября 2018Происшествия
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Инцидент произошел на дороге Киев-Днепр рядом с Борисполем.
Под Киевом произошло ДТП / фото Ruslan Forostyak
В пятницу, 5 октября, под Киевом произошла смертельная авария с участием маршрутки. Кроме того, в ДТП попали несколько автомобилей.
Инцидент произошел на дороге Киев-Днепр рядом с Борисполем. Об этом сообщает телеканал "Антенна".
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"На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие. Очевидцы утверждают, что в эпицентре ДТП оказалась черкасская маршрутка", - говорится в сообщении.
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