Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в масштабное ДТП, есть погибшие (видео)

Инцидент произошел на дороге Киев-Днепр рядом с Борисполем.

В пятницу, 5 октября, под Киевом произошла смертельная авария с участием маршрутки. Кроме того, в ДТП попали несколько автомобилей.

Инцидент произошел на дороге Киев-Днепр рядом с Борисполем. Об этом сообщает телеканал "Антенна".

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"На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие. Очевидцы утверждают, что в эпицентре ДТП оказалась черкасская маршрутка", - говорится в сообщении.