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Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в масштабное ДТП, есть погибшие (видео)

16:41, 05 октября 2018
Происшествия
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Под Киевом произошло ДТП / фото Ruslan Forostyak

Инцидент произошел на дороге Киев-Днепр рядом с Борисполем. Об этом сообщает телеканал "Антенна".

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"На место происшествия оперативно прибыли спасатели и медики. По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие. Очевидцы утверждают, что в эпицентре ДТП оказалась черкасская маршрутка", - говорится в сообщении.

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Теги: #ДТП#авария#ДТП под Киевом