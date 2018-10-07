На Одесчине полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на активиста

Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города.

В Одесской области полиция задержала двоих подозреваемых в покушении на представителя общественной организации "Автомайдан Одесса", которую возглавляет Евгений Резвушкин.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, злоумышленники задержаны в городе Белгород-Днестровский.

"Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с лотомаркетами на территории города", - отметили в отделе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В главке добавили, что пострадавший доставлен в больницу с диагнозом - огнестрельное непроникающее ранение поясничной области и бедра.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 6 октября примерно в 23:00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в активиста общественной организации "Автомайдан Одесса". В частности, на светофоре возле автозаправки Socar к автомобилю Dodge, в котором находился потерпевший, подъехал автомобиль Volkswagen. Из последнего вышли неизвестные и начали в упор стрелять в машину активиста, после чего с места происшествия скрылись.