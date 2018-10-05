В Харькове в метро полицейские избивали людей и требовали с них деньги (видео)

Среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.

На одной из станции харьковского метро сотрудники полиции безосновательно требовали и получали средства из пассажиров, угрожая и применяя моральное унижение и физическую силу.

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В пресс-службе Нацполиции Украины сообщили, что сотрудникам полиции Харькова стало известно о незаконных действиях их коллег, которые несли службу на одной из станций метро, после чего информацию передали в управление Департамента внутренней безопасности НПУ.

"После проведенной проверки было установлено, что полицейские одной из перемен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от задержанных деньги", - рассказали в Нацполиции.

Видео: Прокуратура Харьковской области

Отмечается, что среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.

Сообщников преступной схемы задержали в порядке ст.208 УПК Украины силами Харьковского УДВБ и ГУНП, под процессуальным руководством областной прокуратуры. Бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ взяли фигурантов сразу после получения ими средств от женщины, якобы, за непривлечение ее к административной ответственности.

Видео: Национальная полиция Украины

Сейчас задержанным объявлено подозрение по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч.2 ст.365 (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Суд избрал начальнику подразделения и двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, заместителю начальника – круглосуточный домашний арест.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве задержали преступную группу из числа действующих сотрудников уголовной полиции, которые «крышевали» воров на Киевском железнодорожном вокзале.