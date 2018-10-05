В Киеве разъяренный водитель легковушки побил маршрутку (видео)
08:07, 05 октября 2018Происшествия
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Причиной стало то, что водитель маршрутки "подрезал" легковушку на дороге.
В Киеве мужчина побил маршрутку / скриншот
В Киеве вечером 4 октября водитель легковушки побил маршрутку за то, что она "подрезала" автомобиль на дороге.
Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, разъяренный водитель обогнал маршрутку и зашел в нее на остановке. Доехав до конечной, мужчина вышел и начал бить транспортное средство.
"Водитель автомобиля вышел и начал бить стекла и фары автобуса. Сделав свое дело, скрылся. Водитель автобуса вызвал полицию. И когда приехали правоохранители, «хулиган» вернулся на место", - говорится в сообщении.
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