В Киеве разъяренный водитель легковушки побил маршрутку (видео)

Причиной стало то, что водитель маршрутки "подрезал" легковушку на дороге.

В Киеве вечером 4 октября водитель легковушки побил маршрутку за то, что она "подрезала" автомобиль на дороге.

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, разъяренный водитель обогнал маршрутку и зашел в нее на остановке. Доехав до конечной, мужчина вышел и начал бить транспортное средство.

"Водитель автомобиля вышел и начал бить стекла и фары автобуса. Сделав свое дело, скрылся. Водитель автобуса вызвал полицию. И когда приехали правоохранители, «хулиган» вернулся на место", - говорится в сообщении.

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