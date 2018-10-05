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В Киеве разъяренный водитель легковушки побил маршрутку (видео)

08:07, 05 октября 2018
Происшествия
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В Киеве мужчина побил маршрутку / скриншот

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, разъяренный водитель обогнал маршрутку и зашел в нее на остановке. Доехав до конечной, мужчина вышел и начал бить транспортное средство.

"Водитель автомобиля вышел и начал бить стекла и фары автобуса. Сделав свое дело, скрылся. Водитель автобуса вызвал полицию. И когда приехали правоохранители, «хулиган» вернулся на место", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре пенсионер камнем изувечил несколько десятков авто.

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Теги: #Киев#маршрутка