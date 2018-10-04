В Днепре пенсионер камнем изувечил несколько десятков авто (видео)

Пожилого мужчину ловили полгода, он побил камнями не менее 40 авто.

В Днепре поймали пенсионера с камнем, который полгода терроризировал автовладельцев одного из районов.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В течение этого времени он побил камнями не менее 40 авто. На дело выходил только ночью и постоянно менял маршруты.

Чтобы поймать хулигана, копы несколько недель выходили на усиленное дежурство. Все было бесполезно, пока человек с камнем не попал на видео камер наблюдения.

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Оказалось, 61-летний мужчина стоит на психиатрическом учете. Сейчас его доставили в больницу. Наказания за побитые машины он избежит. Владельцы поврежденных авто тоже останутся без возмещений, если автомобили не застрахованы.

"Достаточно адекватно отвечал на все вопросы, однако объяснить, почему именно он наносил ущерб автомобили, он не может. В связи с тем, что указанное лицо предварительно не вменяемо, то к уголовной ответственности мы его привлечь не сможем", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее в Харькове пенсионер с разбитой бутылкой ранил в шею незнакомца.