ДТП с украинскими туристами в Польше: в крови водителя обнаружили психотропные вещества (видео)
20:32, 03 октября 2018Происшествия
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По данным экспертов, в крови водителя после аварии были обнаружены следы психотропных веществ, наркотиков или стимуляторов.
Водитель туристического автобуса с украинцами, который в августе попал в жуткое ДТП в Польше, вылетев с дороги и перевернувшись со склона, находился под действием психотропных веществ.
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По данным экспертов, в крови водителя после аварии были обнаружены следы психотропных веществ, наркотиков или стимуляторов.
То есть концентрация этих веществ за 8 часов до аварии, когда водитель отправился в рейс, была еще выше.
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