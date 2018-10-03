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ДТП с украинскими туристами в Польше: в крови водителя обнаружили психотропные вещества (видео)

20:32, 03 октября 2018
Происшествия
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Водитель туристического автобуса с украинцами, который в августе попал в жуткое ДТП в Польше, вылетев с дороги и перевернувшись со склона, находился под действием психотропных веществ.

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По данным экспертов, в крови водителя после аварии были обнаружены следы психотропных веществ, наркотиков или стимуляторов.

То есть концентрация этих веществ за 8 часов до аварии, когда водитель отправился в рейс, была еще выше. 

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Теги: #Польша#ДТП