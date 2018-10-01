В центре Киева произошла стрельба: мужчина со странным поведением ранил копа (фото)

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Киеве разыскивают мужчину, который стрелял в полицейского. Правоохранителя с ранениями в ногу и плечо доставили в больницу.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, для розыска преступников в столице введен специальный оперативный план.

Читайте такжеВ Ривном таксист стрелял по пассажирам: есть пострадавшие

Происшествие случилось около 22 часов по улице Лаврской в Печерском районе. Со слов патрульных, которые патрулировали город, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте, перед их автомобилем, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил.

«В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок скрылся. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.