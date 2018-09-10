Стрельба по детям на Николаевщине: 12 летний мальчик в тяжелом состоянии, злоумышленника задержали

Также в больнице находится и злоумышленник.

Медики оценивают как тяжелое состояние здоровья 12-летнего мальчика, который был ранен в результате стрельбы в Новой Одессе Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской области.

Отмечается, что двух других детей отпустили на амбулаторное лечение

Также в больнице находится и злоумышленник.

По данным полиции, мужчина был выпивший, когда вышел к детям, которые играли неподалеку от его домовладения, и совершил выстрел.

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Сообщается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Как сообщалось, 9 сентября в Новой Одессе Николаевской области мужчина стрелял из самодельного устройства по детям. В результате чего были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет.