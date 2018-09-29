В сети показали фото пострадавшего при взрыве кандидата на пост главаря "ДНР" Хакимзянова

На фото видно, что у боевика обгорело лицо. Рука у него перевязана бинтами.

В сети показали фото пострадавшего при взрыве кандидата на пост главаря "ДНР" Игоря Хакимзянова.

Снимок опубликовали СМИ сепаратистов.

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На фото видно, что у боевика обгорело лицо. Рука у него перевязана бинтами.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека. Об этом сообщает ряд СМИ из неподконтрольных Украине территорий Донецкой области. По их информации, одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов.

Сообщается, что взрыв произошел во время съезда "КП ДНР". Возле места происшествия находятся пожарные.