В Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив
Сегодня в Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа жилого дома и остался жив.
Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, сегодня около 10.00 на линию «102» поступила информация о том, что в Киевском районе города мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома.
Предварительно установлено, что на улице Фонтанская дорога неизвестный мужчина выпрыгнул с 7-го этажа одного из высотных зданий.
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Потерпевший остался жив, так как падение смягчили ветви растущих возле дома деревьев. Мужчину в больницу увезла машина скорой помощи.
На место прибыла оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего.
Предполагается, что гражданин пытался совершить самоубийство.
Ранее в Одессе мужчина убил свою 73-летнюю бабушку и выбросился из окна многоэтажки.