В Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа и остался жив

Падение смягчили ветки деревьев, растущих возле дома. Мужчину госпитализировали.

Сегодня в Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа жилого дома и остался жив.

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, сегодня около 10.00 на линию «102» поступила информация о том, что в Киевском районе города мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома.

Предварительно установлено, что на улице Фонтанская дорога неизвестный мужчина выпрыгнул с 7-го этажа одного из высотных зданий.

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Потерпевший остался жив, так как падение смягчили ветви растущих возле дома деревьев. Мужчину в больницу увезла машина скорой помощи.

На место прибыла оперативно-следственная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства случившегося, а также личность пострадавшего.

Предполагается, что гражданин пытался совершить самоубийство.

Ранее в Одессе мужчина убил свою 73-летнюю бабушку и выбросился из окна многоэтажки.