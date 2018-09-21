В Одессе мужчина убил свою 73-летнюю бабушку и выбросился из окна многоэтажки

По данным полиции, внук молотком нанес бабушке травму головы, от которой она умерла. Находясь в шоковом состоянии, он решил наложить на себя руки.

В Киевском районе Одессы мужчина убил свою 73-летнюю бабушку и совершил суицид, выбросившись из окна многоэтажного дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, накануне правоохранителям поступило сообщение от граждан о том, что неизвестный выпрыгнул из окна 10-го этажа жилого дома.

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Тело погибшего с травмами, характерными при падении с высоты, полицейские обнаружили по указанному адресу. Правоохранители установили его личность - 27-летний, ранее судимый мужчина жил в одной из квартир этой многоэтажки вместе с бабушкой.

При осмотре помещения полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что ночью между родственниками возник конфликт. Внук молотком нанес бабушке травму головы, от которой она умерла. Предполагается, что мужчина, находясь в шоковом состоянии, решил наложить на себя руки и выпрыгнул из окна.

По факту смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой - самоубийство. По факту смерти женщины проводится расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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