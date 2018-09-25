На Львовщине мужчина стал жертвой непогоды

Сегодня на территории Львовской области прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом.

В городе Борислав Львовской области вчера, 24 сентября, во время сильных порывов ветра ветка, упавшая с дерева, нанесла смертельные травмы местному жителю.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

«В городе Борислав в результате порывов ветра веткой, упавшей с дерева, были нанесены смертельные травмы 65-летнему местному жителю", - отмечается в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как информирует Львовская ОГА, 24 сентября в результате непогоды

(дождь, сильные порывы ветра) в селе Ильник Турковского района повреждены крыши трех жилых домов, на семи хозяйственных постройках сорвано 320 листов шифера.

Согласно информации Львовского гидрометцентра, 25 сентября на территории Львовской области прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1-6 градусов, в горах, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки, днем 7-12 градусов тепла.