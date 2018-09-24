На Кировоградщине в жутком ДТП с легковушками погибли три человека, еще трое - госпитализированы

Среди погибших - двое водителей автомобилей ВАЗ и пассажир.

В Кировоградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое - госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Кировоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 23 сентября, на автодороге Устиновка - Долинская возле села Березоватка Устиновского района с участием двух легковых автомобилей ВАЗ.

Читайте такжеВ Полтавской области украинский артист Иван Попович попал в ДТП (видео)

В результате аварии трое погибших и трое пострадавших были заблокированы в искореженных автомобилях. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших.

По информации руководителя сектора связей с общественностью ГУ Нацполиции в области Виталины Бевзенко, погибли оба водителя автомобилей и пассажир. Еще трое пострадавших сейчас находятся в Устиновской районной больнице.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области молоковоз врезался в фуру с яблоками, пролежавшую два дня на дороге.