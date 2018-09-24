Во Львове напали на участников анархистской организации - СМИ

Один из пострадавших получил тяжелую травму головы и ножевое ранение в область грудной клетки.

Анархистская организация "Черный стяг" заявляет, что во Львове 23 сентября участники ультраправых движений напали на активистов организации и нанесли тяжелых ножевых травм.

Об этом сообщил представитель "Черного стяга" Антон Парамбуль, пишет Громадське.

Он уточнил, что в результате нападения пострадали четверо активистов "Черного стяга" - две девушки и двое парней. По его словам, один из пострадавших - Сергей Господинин - получил тяжелую травму головы и ножевое ранение в область грудной клетки, сейчас его оперируют.

Он также отметил, что нападавшие были "с ножами и молотками". По его словам, нападавших было "около 20". "Напали на четырех ребят. Резали ножами и били молотками", - сказал он.

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Парамбуль заявил, что распознал на нескольких нападающих футболки с надписью "Национальный корпус". Также он отметил, что некоторые из нападавших прикрывали лица масками, а некоторые - нет.

Представительница "Черного стяга" Вероника Яблонская, которая получила ножевые ранения в результате нападения, сообщила "Громадському", что участники организации не проводили никаких акций, а на них напали внезапно.

Она уточнила, что получила "глубокое ножевое ранение в ногу" и "потеряла много крови". "Мы играли в футбол возле школы за цирком, когда переодевались, увидели группу лиц в черной одежде. Напали, били телескопами (телескопическими битами, ред.), ножами", - сказала Яблонская.

На вопрос, представители какой ультраправой организации напали на них во Львове, Яблонская ответила, что не могла распознать. Также она отметила, что парень, получивший ранения головы, пришел в сознание.

Представительница организации Марта Фендер сообщила в Facebook, что на место инцидента прибыла скорая. Она также обнародовала фото пострадавших.

Одна из пострадавших - Александра Омеляш - сообщила, что в результате нападения получила "ушибы и ножевые ранения". "Это все было очень быстро, начали на нас нападать, мы сначала пытались отбиваться, но потом поняли, что это не поможет и просто начали закрываться руками. После этого они ушли, но через несколько минут снова вернулись", - рассказала она.

Как сообщили "Громадському" в больнице, куда доставили пострадавших, тяжело пострадавший Сергей Господинин подключен к аппарату искусственного дыхания - ему провели операцию.

В комментарии "Громадському" пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская подтвердила нападение на людей. Она отметила, что на месте работают правоохранители, в то же время деталей не уточнила.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Крещатике группа молодых людей нанесла три ножевых удара в область сердца представителю ЛГБТ.