Подполковник-мастурбатор из Херсона может потерять должность в СБУ

В СБУ обещают уволить подполковника, если информация, обнародованная в СМИ, подтвердится.

Подполковника Службы безопасности в АРК Крым Сергея Рожкова задержали на детской площадке в Херсоне, когда он якобы занимался мастурбацией. Теперь ему может грозить увольнение.

В пресс-службе СБУ отметили, что будут содействовать следствию Национальной полиции, которое возбудило уголовное производство в отношении мужчины по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Читайте такжеМайора СБУ обвинили в растлении малолетней - СМИ (документ)

"Обстоятельства задержания вызывают отвращение за действия, которые не достойны поведения не только офицера, но и мужчины. Уверяем, что в случае подтверждения обнародованной в СМИ информации следствием, карьера в Службе этого сотрудника завершена", - подчеркнули в ведомстве.

Об инциденте уже знает председатель СБУ Василий Грицак. Сейчас назначена проверка.

Ранее в соцсетях сообщили о том, что 15 сентября в Херсоне задержали подполковника СБУ в состоянии алкогольного опьянения за якобы мастурбацию на детской площадке.

Кроме того, в Facebook опубликовали фото с места задержания и удостоверение подполковника СБУ на имя Рожкова Сергея Николаевича, якобы потерянное при попытке убежать от сотрудников полиции.

В СБУ позже заявили: информация о том, что в Херсоне подполковника ведомства задержали за мастурбацию на детской площадке, не соответствует действительности.

Сам подполковник отрицает, что мастурбировал в общественном месте. По его словам, он просто выпил, а его задержали без причины. Однако полицейские утверждают, что заметили мужчину в кустах со спущенными штанами.