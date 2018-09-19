Появились новые подробности инцидента с СБУшником-мастурбатором в Херсоне

Подполковник СБУ отрицает, что мастурбировал в общественном месте. Полицейские говорят, что заметили его в кустах в парке со спущенными штанами

Руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области, подполковник Ирина Атаманенко пролила свет на произошедшее с СБУшником в парке, которого в соцсетях назвали мастурбатором.

Так, в праздничный день полицейские патрулировали парк, тогда же они задержали мужчину с удостоверением сотрудника СБУ в АР Крым, который вел себя неадекватно, передает Kherson. Его доставили в отдел и начали уголовное производство по факту хулиганства в общественном месте.

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В полиции информацию о задержании подтвердили, как и факт наличия в действиях задержанного признаков хулиганства. Однако, как именно хулиганил сотрудник СБУ, узнать не удалось.

Сам подполковник отрицает, что мастурбировал в общественном месте. По его словам, он просто выпил, а его задержали без причины. Однако полицейские утверждают, что заметили мужчину в кустах в парке (не на детской площадке) со спущенными штанами. А после того, как увидел правоохранителей, он попытался сбежать, но безуспешно.

Ранее в соцсетях сообщили о том, что 15 сентября в Херсоне задержали подполковника СБУ в состоянии алкогольного опьянения за якобы мастурбацию на детской площадке.

Кроме того, в Facebook опубликованы фото с места задержания и удостоверение подполковника СБУ на имя Рожкова Сергея Николаевича, якобы утерянное при попытке скрыться от работников полиции.

В СБУ позже заявили: информация о том, что в Херсоне подполковника ведомства задержали за мастурбацию на детской площадке, не соответствует действительности.