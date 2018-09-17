В Киевской области задержали банду рэкетиров, выбивавшую несуществующие долги (фотогалерея, видео)

В состав банды входили преимущественно бывшие спортсмены и лица, в прошлом осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В Киевской области правоохранители задержали семерых участников банды, которые под прикрытием председателя одного из поселковых советов Киевской области занимались разбоями и вымогательством несуществующих долгов.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, в состав указанной группировки входили преимущественно бывшие спортсмены и лица, в прошлом осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Правоохранители установили причастность преступной группы к нанесению тяжких телесных повреждений с применением оружия военнослужащим Национальной гвардии Украины в конце 2017 года в городе Буча Киевской области.

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Кроме того, члены группировки угрожали, а затем нанесли телесные повреждения председателю общественной организации «Союз воинов-участников АТО поселка Гостомель». Он открыто заявлял о злоупотреблениях местного руководства в сфере выделения земельных участков и прикрытии этих махинаций работниками правоохранительных органов.

Как установили в полиции, организовал преступную группировку председатель одного из поселковых советов Киевской области ради «силовой поддержки» в решении собственных должностных вопросов и вопросов бизнеса. Его ближайшим «соратником» и лидером преступной группы был 37-летний ранее судимый житель Киевской области.

«Авторитет в криминальной среде и силовую помощь, в случае необходимости, банде обеспечивал так называемый «смотрящий» в городе Ирпень. Непосредственные исполнители преступлений - жители Киевской области, в возрасте от 25 до 46 лет, с целым «багажом» совершенных правонарушений», - говорится в сообщении.

Правоохранители также установили факт вымогательства участниками преступной группировки 58 тысяч гривен у мужчины за якобы невыполненные ремонтные работы. Злоумышленники угрожали ему физической расправой в случае отказа.

Кроме того, злоумышленники подозреваются в вымогательстве 50 тысяч долларов с угрозой расправы у жительницы Ирпеня, которая занималась предпринимательской деятельностью. Чтобы окончательно запугать женщину, рэкетиры отобрали у нее золотые украшения, деньги и бытовую технику.

Правоохранители задержали семерых участников преступной организации, в том числе и лидера.

Проведены 34 обыска по месту жительства участников преступной группировки и в служебном кабинете уличенного председателя поселкового совета. У злоумышленников изъято большое количество оружия, патронов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте, а также автомобили элит-класса.

Видео: Национальная полиция Украины

Полицией начато уголовное производство по факту совершения членами преступной группировки, которая действовала на территории Киева и Киевской области, преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой) и ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным готовится объявления подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.187 (разбой) и ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании участникам бандформирования меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН сообщал, что в Хмельницком сотрудники СБУ обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан. "В состав банды входило четверо жителей областного центра, один из которых был ранее судим за совершение тяжких преступлений. Злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у граждан", - сообщили в СБУ.