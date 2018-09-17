Во Львовской области при столкновении легковушки с автобусом погиб один человек, еще 20 - травмированы

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. Водитель легковушки погиб на месте.

Во Львовской области в результате столкновения рейсового автобуса международного сообщения с легковым автомобилем на месте погиб водитель легковушки, госпитализированы 20 пассажиров автобуса.

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Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС. Как отмечается в сообщении, 17 сентября, в 00:07, вблизи села Лужки Жовковского района Львовщины, на автодороге Львов-Рава-Русская произошло столкновение рейсового автобуса (находилось 53 человека) с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и 20 человек госпитализированы.

Сотрудники подразделения ГСЧС разблокировали погибшего.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области корреспонденту УНИАН уточнили, что автобус ехал в направлении украинско-польской границы по маршруту «Черновцы-Гдыня (Польша)». Автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 22-летний житель Жовковского района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. Водитель легковушки погиб на месте.

По данным полиции, травмированные пассажиры автобуса – жители Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Закарпатской и Донецкой областей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение ПДД").