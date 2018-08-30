В Киеве отпавшее колесо спровоцировало тройное ДТП - авто разбросало по дороге (фото, видео)

В столице из-за отпавшего колеса столкнулись три машины.

В четверг, 30 августа, в Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись три автомобиля. Дорогу не поделили BMW, Volkswagen и Peugeot.

Авария случилась примерно в 06:30 возле Академии финансового управления. Об этом сообщает "Информатор".

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BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро «Лыбедская». Volkswagen двигался в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Из-за этого оно вылетело на встречку и ударило две машины. В них сработали подушки безопасности. Водителя Volkswagen с переломом руки госпитализировали. Больше никто не пострадал.

Из-за аварии образовалась большая пробка в сторону моста Патона и в обратном направлении. На месте работает патрульная полиция.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей: две Toyota, два Volkswagen, Opel, Honda и Peugeot.