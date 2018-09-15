На Одесчине у мужчины изъяли три миномета (фото)

Также обнаружены принадлежности для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого мужчина отливал пули и начинял их зарядом.

Сегодня в Беляевском районе Одесской области правоохранители изъяли у мужчины арсенал оружия и боеприпасов, в том числе три миномета.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, правоохранители провели санкционированные обыски в двух дачных домах местного жителя.

В первой доме были обнаружены три миномета, две винтовки, три револьвера системы "Наган", автомат ППС времен Второй мировой войны, 84 боевых патронов калибра 7,62 мм, 458 гильз и 458 пуль. Также у мужчины обнаружены принадлежности для самостоятельного снаряжения боевых патронов, с помощью которого он отливал пули и начинял их зарядом.

Во втором доме обнаружено 5 снарядов времен Второй мировой войны, 25 патронов калибра 7,62 мм и остатки взрывчатого вещества.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.