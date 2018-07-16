Минобороны проведет дополнительную экспертизу металла миномета "Молот"

Выводы экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.

Министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, с которого изготовлен ствол миномета М-15 «Молот» на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского».

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Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны. Данное распоряжение связано с проведением служебного расследования относительно чрезвычайного происшествия, произошедшего на Ровенском общевойсковом полигоне.

"В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательской лаборатории, где происходит их исследования", - говорится в сообщении.

Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 05:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне взорвался миномет «Молот». Погибло трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек во время взрыва получили ранения. Решением командования обучение приостановлено. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием. 11 июля на Ровенском полигоне проводили следственный эксперимент с целью установления причины взрыва миномета.

Справка УНИАН. М120-15 «Молот» - миномет калибра 120 мм украинского производства, разработанный на основе советского миномета 2Б11. По сообщению производителя, - ПАО «Завод «Маяк» входит в состав ГК «Укроборонпром», – в отличие от 2Б11, «Молот» делают из новейших сплавов, которые должны продлить срок его эксплуатации.