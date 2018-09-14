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Под Харьковом иномарка влетела в остановку: одна женщина погибла, еще две - травмированы

17:47, 14 сентября 2018
Происшествия
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа \ фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла сегодня, 14 сентября, около 15:45 в поселке Васищево Харьковского района.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны Харькова по трассе «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка». По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 49 и 53 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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Теги: #ДТП#Харьков#остановка