Под Харьковом иномарка влетела в остановку: одна женщина погибла, еще две - травмированы

Водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и сбил трех женщин.

Под Харьковом иномарка влетела в остановку общественного транспорта, в результате чего одна женщина погибла, еще две - травмированы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла сегодня, 14 сентября, около 15:45 в поселке Васищево Харьковского района.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны Харькова по трассе «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка». По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 49 и 53 лет. Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации происшествия согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.