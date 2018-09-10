"Смотри, гад, что ты наделал!": очевидцы рассказали подробности жуткого ДТП в Одессе

Очевидцы аварии в Одессе рассказывают, что водителя BMW привели на место ДТП, где лежали погибшие и раненые.

Смертельное ДТП в Одессе на Фонтанской дороге, которое произошло в субботу вечером, всколыхнуло всю страну, вызвав аналогии с харьковской трагедией, которую спровоцировала Елена Зайцева.

Как рассказал очевидец аварии, BMW не остановилась на красный сигнал светофора, в то время как на зеленый поехали другие авто, передают "Вести".

"Загорелся зеленый свет, мы начали движение. Зеленый свет уже горел несколько секунд, и тут на свой красный пролетает машина, а выезжающая с противоположной стороны на зеленый ее ударяет. BMW откидывает и она сбивает людей на пешеходном переходе. Пролетев 150 метров, останавливается на трамвайных путях", — объясняет Денис, ставший свидетелем ДТП.

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По его словам, все водители тут же остановились и, не сговариваясь, бросились кто к потерпевшим, кто к водителю BMW, который попытался скрыться, и от него пахло алкоголем. "Девушка-пассажир тут же начала кому-то звонить и просить, чтобы выручали. Свидетели задержали водителя", — рассказывал сразу после аварии Денис.

СМИ сообщают, что прибежавшие люди избили водителя BMW, поэтому полиция без оказания медицинской помощи отказалась везти его в управление. Очевидцы рассказывают, что водителя "немца" привели на место аварии, где лежали погибшие и раненые. "Смотри, гад, что ты наделал!", — твердили ему люди.

Все свидетели уверяют, что BMW летела на красный сигнал светофора. В полиции это тоже подтвердили, добавив, что среди погибших оказались 55-летняя одесситка и 52-летний мужчина.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы.

Прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW.