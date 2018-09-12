Украинцы требуют привести в порядок автодороги, которые десятилетиями не видели ремонта (видео)

Люди требуют от властей начать ремонт аварийного пути, потому что ехать им, говорят, становится смертельно опасным: ямы там достигают метра глубиной.

Движение по трассе "Кропивницкий-Николаев", которую в народе называют "адской", до сих пор заблокировано. Вторые сутки там стоят митингующие, проезда нету.

Люди требуют от властей начать ремонт аварийного пути, потому что ехать им, говорят, становится смертельно опасным: ямы там достигают метра глубиной.

"Самая массовая акция - на Николаевщине. Жители села Воссиятское вторые сутки блокируют трассу Кропивницкий-Николаев", - говорится в сообщении. Также заблокирован путь и на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей в селе Великий Рожин.