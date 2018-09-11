Кровавые рисунки в детстве - кровавое нападение: СМИ узнали, что побудило школьника ранить ножницами учительницу (видео)

И были шокированы рисунками сына, которая та выкладывала в Интернет. Шокированы и учителя в Калуше в школе, где раньше учился парень.

Кровавые рисунки в детстве - кровавое нападение на учительницу. Журналисты ТСН нашли в соцсетях страницу матери 8-классника, который накануне пробил стулом голову учительнице, а потом еще и ранил ножницами на глазах у всего класса.

И были шокированы рисунками сына, которая та выкладывала в Интернет. Шокированы и учителя в Калуше в школе, где раньше учился парень.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве ученик 8 класса нанес восемь колотых ран учительнице информатики за то, что она поставила ему "прочерк". Инцидент произошел в специализированной школе №94.

Школьник вначале ударил ее стулом по голове, а после нанес удары ножницами в спину. На данный момент ей сделали несколько операций, ее состояние оценивают как тяжелое.

Напавший ученик в классе был новеньким. В Киев он вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Мальчика тоже госпитализировали в больницу, он в тяжелом психологическом состоянии.