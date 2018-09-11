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Стало известно о состоянии учительницы, на которую напал школьник

09:11, 11 сентября 2018
Общество
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Врачи оценивают состояние учителя как тяжелое \ УНИАН

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Как сообщает ТСН, преподаватель сейчас находится в тяжелом состоянии. У нее тяжелая травма головы и пробиты легкие.

Школьник вначале ударил ее стулом по голове, а после нанес удары ножницами в спину. На данный момент ей сделали несколько операций, ее состояние оценивают как тяжелое.

Напавший ученик в классе был новеньким. В Киев он вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Мальчика тоже госпитализировали в больницу, он в тяжелом психологическом состоянии. Мать ученика комментариев не дает.

С классом, на уроке которого произошел этот инцидент, работает психолог.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ученик 8 класса нанес восемь колотых ран учительнице информатики за то, что она поставила ему "прочерк". Инцидент произошел в специализированной школе №94.

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Теги: #нападение#учитель#школьник