Стало известно о состоянии учительницы, на которую напал школьник

У нее тяжелая травма головы и пробиты легкие.

Появились данные о состоянии учительницы, на которую напал школьник в Киеве.

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Как сообщает ТСН, преподаватель сейчас находится в тяжелом состоянии. У нее тяжелая травма головы и пробиты легкие.

Школьник вначале ударил ее стулом по голове, а после нанес удары ножницами в спину. На данный момент ей сделали несколько операций, ее состояние оценивают как тяжелое.

Напавший ученик в классе был новеньким. В Киев он вместе с родителями приехал из Ивано-Франковской области. Мальчика тоже госпитализировали в больницу, он в тяжелом психологическом состоянии. Мать ученика комментариев не дает.

С классом, на уроке которого произошел этот инцидент, работает психолог.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ученик 8 класса нанес восемь колотых ран учительнице информатики за то, что она поставила ему "прочерк". Инцидент произошел в специализированной школе №94.