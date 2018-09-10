В крови виновника резонансного ДТП в Одессе обнаружили алкоголь - соцсети

Экспертиза якобы подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW, пишет бывший советник председателя полиции Одессы.

Появилась информация, что экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW, убившего за рулем 8 сентября в Одессе двух человек.

Об этом пишет на своей странице Facebook экс-советник председателя полиции Одессы Владислав Сердюк.

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"По имеющейся информации,экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови водителя BMW, убившего 8 сентября на 6-й ст. Фонтанской дороги двух человек. Таким образом: алкоголь, красный свет, значительное превышение скорости, прошлые "подвиги", зафиксированные админпротоколами, трупы. Что еще нужно для обвинительного приговора?", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы.

Прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW.