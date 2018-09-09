В Одессе водителю BMW, сбившему на смерть двух человек, сообщили о подозрении

Правонарушителю грозит до 10 лет заключения, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 55-летняя женщина и 52-летний мужчина.

В Одессе прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW, который насмерть сбил двоих и травмировал нескольких человек, находившихся на пешеходной зоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст.286 УК Украины).

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Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 55-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Кроме того, были травмированы 20-летняя девушка - пассажир BMW, 30-летняя женщину и курсант, которые стояли на обочине.

Еще один пешеход находится в тяжелом состоянии в больнице. Его личность пока не установлена.

Отмечается, в понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о заключении водителя под стражу без права на залог и с ходатайством об аресте его автомобиля.