В Киеве водитель на бешеной скорости сбил насмерть женщину и уснул в кустах - СМИ (фото)

Свидетели аварии рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

В Киеве в Дарницком районе водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости сбил женщину вместе с железным забором Садового центра.

Он двигался по улице Ялтинской, на перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не выбрал ни одной из улиц для маневра и на большой скорости пролетел перекресток и вылетел на тротуар, передает "Эспрессо".

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В этот момент шла женщина, которую он вместе с железным забором снес на своем пути и пролетел еще где-то 10 метров и остановился в Садовом центре.

Свидетели рассказали, что пытались спасти женщину, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Что касается водителя, то он, выйдя из машины, уснул среди туй и после прибытия полицейских, не понимая, что случилось, начал искать свое авто.

Медики подтвердили факт смерти женщины, а также забрали в больницу с ушибами пассажирку Chevrolet.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта.

Сначала сообщалось, что погибли три человека, четверо госпитализированы. Позже СМИ сообщили, что информация о третьем погибшем в карете скорой помощи в результате ДТП в Одессе оказалась ложной.