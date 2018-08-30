Под Днепром водитель насмерть сбил 15-летнюю девушку на переходе и даже не остановился (видео)
10:41, 30 августа 2018Происшествия
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От удара у машины оторвался номерной знак, поэтому водителя вскоре задержала полиция.
Трагедия произошла в городе Подгородное / скриншот видео ТСН
На Днепропетровщине водитель насмерть сбил 15-летнюю девушку и скрылся.
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Как говорится в сюжете ТСН, девушка погибла на месте только за несколько сотен метров от собственного дома.
Трагедия произошла в городе Подгородное накануне вечером. Девушки переходили дорогу по пешеходному переходу на оживленной трассе. Там есть светофор. ВАЗ на большой скорости сбил одну из девушек и даже не остановился.
От удара у машины оторвался номерной знак, поэтому водителя вскоре задержала полиция.
На Днепропетровщине водитель насмерть сбил 15-летнюю девушку и скрылся
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