В Днепре вооруженный пистолетом мужчина купил пиво без очереди и раздел прохожего (видео)

На место немедленно направили экипаж патрульной полиции, подозреваемого задержали.

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который угрожал прохожим пистолетом. При себе у него нашли не только оружие, но и удостоверение «Правого сектора».

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Как сообщает «Информатор», вечером 1 сентября полиция получила информацию о том, что на проспекте Ивана Мазепы, возле супермаркета VARUS, находится вооруженный мужчина. На место немедленно направили экипаж патрульной полиции, подозреваемого задержали.

Как сообщили в полиции, задержанный мужчина успел зайти в магазин «Море пива» и, угрожая пистолетом, купить пиво без очереди. Далее, по словам полицейских, мужчина вышел на улицу и, угрожая пистолетом прохожему, заставил его снять футболку.

По предварительным данным, у задержанного был при себе пистолет системы Стечкина с глушителем, с 12 боевыми патронами. Никаких документов на оружие у него при себе не оказалось.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, а мужчину доставили в Новокодакское отделение полиции, для выяснения обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове 47-летний безработный слесарь Александр Поярков открыл стрельбу, ранив охранника и убив полицейского Дмитрия Кириенко.