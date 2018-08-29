Стрельба под мэрией Харькова: выживший охранник рассказал об инциденте

Ранее в пресс-службе горсовета сообщили, что состояние пострадавшего начало улучшаться.

Охранник горсовета Геннадий М., который был ранен ночью 20 августа под зданием харьковской мэрии, дал показания следователям.

Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции. Днем ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что состояние пострадавшего начало улучшаться, однако полное выздоровление займет много времени, передает NewsRoom.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа возле горсовета в Харькове неизвестный открыл стрельбу. Прибывшие по вызову полицейские увидели у здания раненого охранника, рядом стоял мужчина, который начал стрелять по патрульным.

В результате стрельбы был ранен полицейский Дмитрий Кириенко, который впоследствии скончался в больнице. Патрульные обезвредили нападавшего. Охранника прооперировали, его состояние тяжелое.

По факту событий возле Харьковского горсовета открыто три уголовных производства.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков. Во время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.