В Киеве на 50 метрах дороги произошло сразу два ДТП

Участниками ДТП стали пять автомобилей.

В Киеве на проспекте Комарова на участке дороги длинной 50 метров произошло сразу два ДТП.

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Участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообществе отмечают, что причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителями автомобилей.

"Проспект Комарова, перед перекрёстком с [улицей] Героев Севастополя, первое ДТП белые, второе которые не соблюдали скоростной режим", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей.