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В Киеве на 50 метрах дороги произошло сразу два ДТП

19:40, 30 августа 2018
Происшествия
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В Киеве на участке дороги длинной 50 метров произошло сразу две аварии / фото dtp.kiev.ua

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Участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

В сообществе отмечают, что причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителями автомобилей.

"Проспект Комарова, перед перекрёстком с [улицей] Героев Севастополя, первое ДТП белые, второе которые не соблюдали скоростной режим", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей.

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Теги: #Киев#ДТП