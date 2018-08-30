В Киеве на 50 метрах дороги произошло сразу два ДТП
19:40, 30 августа 2018Происшествия
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Участниками ДТП стали пять автомобилей.
В Киеве на участке дороги длинной 50 метров произошло сразу две аварии / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на проспекте Комарова на участке дороги длинной 50 метров произошло сразу два ДТП.
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Участниками ДТП стали пять автомобилей, сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
В сообществе отмечают, что причиной аварий стало несоблюдение скоростного режима и дистанции водителями автомобилей.
"Проспект Комарова, перед перекрёстком с [улицей] Героев Севастополя, первое ДТП белые, второе которые не соблюдали скоростной режим", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей.
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