Эффект домино: в масштабном ДТП в Киеве столкнулись семь автомобилей (видео)
15:06, 28 августа 2018Происшествия
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В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей.
На проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь авто / фото dtp.kiev.ua
В ночь на 28 августа на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей: две Toyota, два Volkswagen, Opel, Honda и Peugeot.
Машины по очереди протаранили друг друга. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей, сообщает ТСН.
В полиции отметили, что причиной аварии стало то, что водители превысили скорость и не соблюдали безопасного расстояния.
На проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей
Как сообщал УНИАН, в ДТП на Львовщине пострадали 8 человек, среди них - трое детей.
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