Эффект домино: в масштабном ДТП в Киеве столкнулись семь автомобилей (видео)

В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей.

В ночь на 28 августа на проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь автомобилей: две Toyota, два Volkswagen, Opel, Honda и Peugeot.

Машины по очереди протаранили друг друга. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей, сообщает ТСН.

В полиции отметили, что причиной аварии стало то, что водители превысили скорость и не соблюдали безопасного расстояния.

Как сообщал УНИАН, в ДТП на Львовщине пострадали 8 человек, среди них - трое детей.