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Эффект домино: в масштабном ДТП в Киеве столкнулись семь автомобилей (видео)

15:06, 28 августа 2018
Происшествия
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На проспекте Победы в Киеве столкнулись сразу семь авто / фото dtp.kiev.ua

Машины по очереди протаранили друг друга. В результате аварии пострадал пассажир одного из автомобилей, сообщает ТСН.

В полиции отметили, что причиной аварии стало то, что водители превысили скорость и не соблюдали безопасного расстояния.

Как сообщал УНИАН, в ДТП на Львовщине пострадали 8 человек, среди них - трое детей.

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Теги: #Киев#ДТП